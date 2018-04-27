Солдатам-срочникам будут платить повышенные оклады

Минобороны подготовило законопроект, согласно которому с января 2019 года военнослужащие по призыву будут получать ежемесячное денежное довольствие в 2 тыс. рублей.



Проект поправок в закон «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» предварительно согласован с органами исполнительной власти, сообщают «Известия».

Согласно документу, получаемые срочниками деньги будут ежегодно индексироваться. При этом солдат ожидают специальные надбавки за прыжки с парашютом, участие в водолазных работах и разминировании.

Максимальная сумма, которую может получить солдат срочной службы, в итоге превысит 10 тыс. рублей. Отмечается, что перед увольнением солдату вручат три повышенных «дембельских» оклада.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ облегчит получение российского гражданства контрактникам, которые являются гражданами республик, ранее входивших в состав СССР.