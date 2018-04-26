Агентство Moody's подтвердило высший кредитный рейтинг США

Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило суверенный кредитный рейтинг США на высшем уровне «Aаа» со стабильным прогнозом. Отмечается, что основанием для такой оценки стала высокая конкурентоспособность американской экономики.

«Подтверждение рейтинга «Aаа» для США отражает их исключительную экономическую силу, очень высокую надежность институтов и малую подверженность кредитным шокам в связи с уникальной ролью американского доллара и рынка акций казначейства США в мировой финансовой системе», — цитирует сообщение агентства ТАСС.

Ранее сообщалось, что рейтинговое агентство Fitch может понизить суверенный рейтинг США, если лимит государственного долга не будет своевременно повышен.