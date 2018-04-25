Петерис Скудра отправлен в отставку с поста главного тренера нижегородского «Торпедо»

По итогам заседания правления ХК «Торпедо» было принято решение не продлевать контракт с главным тренером команды Петерисом Скудрой. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

В сообщении говорится, что клуб благодарит Петериса за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере.

Вопрос о назначении нового главного тренера будет решен в ближайшее время.



