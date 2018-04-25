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Петерис Скудра отправлен в отставку с поста главного тренера нижегородского «Торпедо»

16:08, 25.04.2018
Петерис Скудра отправлен в отставку с поста главного тренера нижегородского «Торпедо»
Фото: hctorpedo.ru

По итогам заседания правления ХК «Торпедо» было принято решение не продлевать контракт с главным тренером команды Петерисом Скудрой. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

В сообщении говорится, что клуб благодарит Петериса за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере.

Вопрос о назначении нового главного тренера будет решен в ближайшее время.


СпортХоккей
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