Динияр Билялетдинов: «Фахриев сказал «не будешь играть», так он и сделал. Приказано «закопать»

Бывший полузащитник казанского «Рубина» Динияр Билялетдинов в интервью изданию Sport24 рассказал о причинах своего ухода из клуба.

— Нормальные отношения у меня были со всеми. Откуда посыл пошел?.. Хотя понятно: как гендиректор сказал «не будешь играть», так он и сделал. Приказано «закопать».

— Зачем «Рубину» вообще нужно было вас покупать, чтобы следующие два года мучительно пытаться от вас избавиться?

— Тогда предпосылок к этому не было. Все поменялось за месяц, но так или иначе Ринат Саярович вывел команду в Лигу Европы. Привезли в Казань «Ливерпуль», «Бордо». Ничего плохого. Просто всегда есть люди, которые ждут чужих ошибок. Нетерпимость, какая-то своя составляющая — влезть, подсидеть, поставить своих. От этой мишуры очень устаешь, — сказал Билялетдинов.

Напомним, что на тот момент генеральным директором казанского «Рубина» был Ильгиз Фахриев.