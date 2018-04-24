В Удмуртии объемы строительства сократились на 33,5%

В январе — марте 2018 года в Удмуртии объем работ в сфере строительства составил 4,8 млрд рублей. По сравнению с I кварталом 2017-го этот показатель сократился на 33,5%.

При этом крупные и средние предприятия республики выполнили работы на 1,6 млрд рублей, следует из данных Удмуртстата. По сравнению с тем же периодом прошлого года снижение составило 30%.

Ранее сообщалось, что объемы жилищного строительства в республике также снизились на 20%.