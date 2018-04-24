Суд признал сына Виктора Черномырдина банкротом

Арбитражный суд Москвы по заявлению ВТБ признал банкротом Виталия Черномырдина, сына бывшего премьер-министра России Виктора Черномырдина. Об этом сообщает «Интерфакс».

По решению суда была открыта процедура реализации его имущества, его финансовым управляющим утвержден Руслан Губайдуллин. Отчет финуправляющего о ходе процедуры банкротства необходимо представить к 18 октября.

В сентябре 2017 года суд по заявлению ВТБ ввел в отношении Виталия Черномырдина начальную процедуру банкротства — реструктуризацию долгов. В ноябре в отношении оператора Яковлевского рудника в Белгородской области ООО «Металл-групп» (один из конечных бенефициаров — Виталий Черномырдин) ввели процедуру наблюдения. Долг компании перед «Северсталью» составил 17 млрд рублей. В феврале суд признал долг сына Черномырдина перед «Северсталью».