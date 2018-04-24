Песков опроверг сообщение СМИ о выделении 10 трлн рублей на новые майские указы Путина

Информация о выделении 10 трлн рублей на новые майские указы президента России Владимира Путина не соответствует действительности. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал публикацию Bloomberg от 23 апреля о том, что расходы на здравоохранение, образование и инфраструктуру в России могут вырасти на 10 трлн рублей до 2024 года. СМИ указывало, что такие средства потребуются на выполнение новых майских указов.

Песков отметил, что указ президента о росте расходов на социальную сферу и инфраструктуру находится в завершающей стадии.

«Указ был сформулирован и спроектирован в указанные сроки. Такой документ будет представлен главе государства. Что касается денежных измерений, эта информация [о 10 трлн рублей] не соответствует действительности. Там другие цифры. Не будем забегать вперед, но экспертная проработка [указа] велась на основе других цифр», — цитируют его «Ведомости».

Ранее Путин попросил Медведева доработать не выполненные на 100% майские указы.