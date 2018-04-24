Госсовет Удмуртии покинул Андрей Лямин
Директор ООО «ПКФ «Факт» Андрей Лямин сложил с себя полномочия депутата Госсовета Удмуртии. Он представлял в республиканском парламенте партию «Единая Россия».
Депутаты поддержали решение Лямина, следует из сообщения пресс-службы Госсовета УР.
«Таким образом, в парламенте республики на данный момент свободны два депутатских мандата. В прошлом году были прекращены полномочия депутата Юрия Федорова», — говорится в сообщении.
Напомним, что Федоров перешел в Совет Федерации.
Стоит отметить, что 33-летний Лямин избрался в региональный парламент только в сентябре 2017 года.ОбществоВласть Удмуртия
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