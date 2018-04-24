Новости общества

19:38 МСК
Новости раздела
Общество

Госсовет Удмуртии покинул Андрей Лямин

12:29, 24.04.2018
Госсовет Удмуртии покинул Андрей Лямин
Фото: udmgossovet.ru

Директор ООО «ПКФ «Факт» Андрей Лямин сложил с себя полномочия депутата Госсовета Удмуртии. Он представлял в республиканском парламенте партию «Единая Россия».

Депутаты поддержали решение Лямина, следует из сообщения пресс-службы Госсовета УР.

«Таким образом, в парламенте республики на данный момент свободны два депутатских мандата. В прошлом году были прекращены полномочия депутата Юрия Федорова», — говорится в сообщении.

Напомним, что Федоров перешел в Совет Федерации.

Стоит отметить, что 33-летний Лямин избрался в региональный парламент только в сентябре 2017 года.

ОбществоВласть Удмуртия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также