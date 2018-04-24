Бречалов утвердил министров сельского хозяйства, спорта и природных ресурсов

Глава Удмуртии Александр Бречалов утвердил на должностях трех исполняющих обязанности министров республики. Теперь в УР официально заняли свои должности министры сельского хозяйства, спорта и природных ресурсов.

Согласно указам, опубликованным на портале правительства республики, Ольга Абрамова стала полноправным руководителем Минсельхоза УР.

Кресло министра по физической культуре, спорту и молодежной политике осталось за Натальей Гольцовой, а министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии стал Денис Удалов.

Ранее Бречалов уже утвердил на должности министра здравоохранения республики Игоря Титова, также возглавлявшего республиканский Минздрав с 2017 года.