Бречалов утвердил министров сельского хозяйства, спорта и природных ресурсов
Глава Удмуртии Александр Бречалов утвердил на должностях трех исполняющих обязанности министров республики. Теперь в УР официально заняли свои должности министры сельского хозяйства, спорта и природных ресурсов.
Согласно указам, опубликованным на портале правительства республики, Ольга Абрамова стала полноправным руководителем Минсельхоза УР.
Кресло министра по физической культуре, спорту и молодежной политике осталось за Натальей Гольцовой, а министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии стал Денис Удалов.
Ранее Бречалов уже утвердил на должности министра здравоохранения республики Игоря Титова, также возглавлявшего республиканский Минздрав с 2017 года.ОбществоВласть Удмуртия
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