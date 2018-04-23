Итоги дня: кадровые перестановки в больницах Татарстана, отставка премьер-министра и правительства Армении, сбой продаж e-ОСАГО

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 23 апреля.

В татарстанских больницах состоялись кадровые перестановки. Главный врач РКБ Рустем Гайфуллин перешел на аналогичную должность в поликлинику №21, его место занял руководитель ДРКБ Рафаэль Шавалеев, чье кресло, в свою очередь, занял Айрат Зиятдинов, ранее возглавлявший поликлинику №21.

В Армении премьер-министр страны Серж Саргсян сегодня подал в отставку. 17 апреля парламент Армении избрал его премьер-министром, несмотря на массовые протесты против его назначения, которые длились с 13 апреля. Врио главы правительства Армении стал первый вице-премьер Карен Карапетян, который уже был премьером страны — с 13 сентября 2016 года по 9 апреля 2018 года. После этого президент Армении Армен Саркисян отправил правительство в отставку.

Российский союз автостраховщиков (РСА) предупредил о проблемах с оформлением электронного полиса ОСАГО в связи с блокировкой Роскомнадзором IP-адресов компании Google. В «АльфаСтраховании» сложности с продажами подтвердили, а в «Росгосстрахе» сообщили о сбоях в работе сервисов Google Analytics, используемых для продвижения продуктов добровольного страхования.

Тем временем ПАО «КАМАЗ» по итогам I квартала 2018 года получило чистый убыток по РСБУ в размере 214,9 млн рублей против 34,4 млн рублей чистой прибыли годом ранее.

В столице Татарстана в июне начнут реализацию второй очереди благоустройства озера Кабан. ГИСУ РТ уже объявило тендер на разработку проекта. Под это выделят средства в размере 25 млн рублей.

И напоследок новость из Вахитовского районного суда Казани. Экс-ректору КНИТУ-КХТИ Дьяконову до 27 июля продлили арест. Также суд продлил домашний арест до 24 июля проректору КНИТУ-КХТИ Александру Кочневу и ассистенту кафедры «Инноватики в химической технологии» Игорю Дубовику.