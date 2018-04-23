Спрос на авиабилеты в Армению вырос на 38%, несмотря на акции протеста

Спрос на авиабилеты в Армению вырос на 38% в период с 20 по 23 апреля по сравнению с прошлым годом, несмотря на акции протеста против избрания премьер-министром Сержа Саргсяна. Об этом «Реальному времени» сообщили в Aviasales.

При этом количество бронирований из столиц Приволжского федерального округа (ПФО) за период с 20 по 23 апреля по сравнению с аналогичным периодом на прошлой неделе (13—16 апреля) не изменилось.



Доля Армении во всех зарубежных бронированиях из ПФО на майские праздники составляет 2,98% против 7,57% в прошлогодние праздники. В Aviasales отметили, что она может вырасти, потому что половина путешественников покупает билеты максимум за неделю до вылета.



Напомним, что сегодня к акциям протеста против избрания премьер-министром Армении Сержа Саргсяна присоединились военные.