Великобритания признала невозможность полной защиты от предполагаемых кибератак из России

Глава британского Национального центра кибербезопасности (GCHQ) Сиаран Мартин заявил, что спецслужбы страны не могут полностью защитить Великобританию от предполагаемых кибератак со стороны России. Об этом он рассказал в интервью The Telegraph.

«Абсолютная защита не является ни возможной, ни целесообразной. Речь идет о большей отказоустойчивости систем, о которых мы беспокоимся больше всего, тех, прекращение работы которых окажет наибольшее влияние на наш образ жизни»,— отметил Мартин.

По его словам, спецслужбы сосредоточат свое внимание на укреплении защиты энергосистемы, водоснабжения, интернета, транспорта, а также системы здравоохранения.

Глава GCHQ также отметил, что отключить свет и воду в результате кибератаки сложнее, чем это показывается в голливудских фильмах.

Ранее Министерство внутренней безопасности США, ФБР и Национальный центр кибербезопасности Великобритании выпустили совместное техническое предупреждение о якобы спонсируемой правительством России программе по взлому сетевого оборудования государственных и частных компаний.

