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В СБУ заявили о задержании «российского шпиона»

22:20, 21.04.2018

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании «работника одного из стратегических предприятий Министерства обороны, осуществлявшего шпионскую деятельность в пользу страны-агрессора».

«Уроженец РФ, полковник запаса вооруженных сил Украины в июле 2017 года во время пребывания у близких родственников на территории России был завербован кадровым сотрудником российской военной разведки», — говорится в сообщении СБУ.

По данным СБУ, его интересовала информация о выполнении государственных оборонных заказов и разработок авиационных систем обнаружения беспилотных летательных аппаратов.

В феврале этого года ФСБ задержала в Симферополе шпиона из Украины.

Происшествия
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