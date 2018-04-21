В СБУ заявили о задержании «российского шпиона»

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании «работника одного из стратегических предприятий Министерства обороны, осуществлявшего шпионскую деятельность в пользу страны-агрессора».

«Уроженец РФ, полковник запаса вооруженных сил Украины в июле 2017 года во время пребывания у близких родственников на территории России был завербован кадровым сотрудником российской военной разведки», — говорится в сообщении СБУ.

По данным СБУ, его интересовала информация о выполнении государственных оборонных заказов и разработок авиационных систем обнаружения беспилотных летательных аппаратов.

В феврале этого года ФСБ задержала в Симферополе шпиона из Украины.