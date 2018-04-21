Александр Бухаров: «У меня остались теплые отношения и с ростовскими, и с казанскими болельщиками»

Бывший нападающий «Рубина» Александр Бухаров в разговоре с корреспондентом «Реального времени» поделился своими впечатлениями от юбилейной встречи, посвященной 60-летию клуба.



— Чувствуешь себя как дома?

— Я благодарен, что руководство «Рубина» решило собрать игроков, отметить юбилей. Это очень приятно, что мы собрались с ребятами. Я застал два поколения ребят, мы пообщались, и я рад всех видеть здесь.

— Сегодня к тебе подходят поклонники и «Рубина», и «Ростова». Приятно?

— Конечно. У меня остались теплые отношения и с ростовскими болельщиками, и с казанскими. Очень приятно, что дружная атмосфера сегодня, – признался Бухаров.

Напомним, сегодня казанский «Рубин» у себя дома встречался с «Ростовом». Матч завершился ничьей — 1:1.