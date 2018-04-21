Башкирия дополнительно выделит на ремонт школ и больниц 2,5 миллиарда рублей

Глава Башкирии Рустэм Хамитов сообщил о выделении из бюджета республики около 2,5 млрд рублей на ремонт госучреждений. В первую очередь, речь идет о медицинских и образовательных учреждениях.

По словам руководителя региона, на модернизацию и ремонт учреждений здравоохранения бюджет дополнительно выделит около 1 млрд рублей. На ремонт образовательных учреждений планируется потратить более 1 млрд рублей. Еще 300 млн рублей власти выделят на ремонт и благоустройство культурных учреждений.

«Уже в этом году на эти цели и задачи будет направлено 2,5 млрд рублей. Конечно, вся эта работа будет происходить и в муниципалитетах. Повторяю, это дополнительные ресурсы по отношению к тем, которые были запланированы в начале года», — цитирует Хамитова пресс-служба главы РБ.

Кроме того, руководитель региона подвел итоги программы «Устойчивое развитие сельских территорий» за прошлый год. По словам главы Башкирии, общая сумма господдержки сельских поселений в республике составила более 750 млн рублей.