Хамитов пообещал повысить зарплаты работникам муниципалитетов

Глава Башкирии Рустэм Хамитов объявил о планах обеспечения бюджетной сферы. Он пообещал повысить зарплаты работникам муниципалитетов.

Об этих планах Хамитов рассказал на встрече с лауреатами конкурса «Лучшее муниципальное образование РБ», передает пресс-служба главы республики.

По словам руководителя региона, для всех сотрудников, кто получал небольшое вознаграждение за свой труд, оно будет достойным.

«На самом деле, конечно же, это повышение связано и с тем, что мы должны довести средний уровень заработной платы до МРОТ, и республика изыскала значительные ресурсы для того, чтобы бюджетная сфера смогла, вообще говоря, чувствовать себя в этой ситуации нормально, спокойно», — отметил Рустэм Хамитов.