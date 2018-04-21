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На Украине признали невозможным возвращение Крыма в ближайшее время

07:28, 21.04.2018 3
На Украине признали невозможным возвращение Крыма в ближайшее время
Фото: ru.wikipedia.org / ReAl

На текущий момент Украина не в состоянии вернуть Крым. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире «112 Украина».

Он отметил, что Киев вынужден ограничиваться дипломатическим демаршами и политическими заявлениями. Тем не менее Тука считает, что Донбасс и Крым в долгосрочной перспективе вернутся в состав Украины, а Россия «понесет ответственность за свои действия».

Замминистра сообщил, что подконтрольное ему ведомство собирает информацию о «незаконной» добыче ресурсов, в том числе песка и рыбы, на территории Крыма.

Ранее Георгий Тука обвинил Россию в морской изоляции Украины из-за строительства Крымского моста и предложил «раздробить ее на части».

ОбществоВласть
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 21 апр
    Крым ушел навсегда..... 1954 год больше не повториться....
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  • Анонимно 21 апр
    правильно
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  • Анонимно 21 апр
    Все будет так как должно быть. Рано или поздно! Все должны понимать, что нельзя нарушать закон.
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