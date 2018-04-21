На Украине признали невозможным возвращение Крыма в ближайшее время

На текущий момент Украина не в состоянии вернуть Крым. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире «112 Украина».

Он отметил, что Киев вынужден ограничиваться дипломатическим демаршами и политическими заявлениями. Тем не менее Тука считает, что Донбасс и Крым в долгосрочной перспективе вернутся в состав Украины, а Россия «понесет ответственность за свои действия».

Замминистра сообщил, что подконтрольное ему ведомство собирает информацию о «незаконной» добыче ресурсов, в том числе песка и рыбы, на территории Крыма.

Ранее Георгий Тука обвинил Россию в морской изоляции Украины из-за строительства Крымского моста и предложил «раздробить ее на части».