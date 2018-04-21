ДНР передала Нидерландам останки жертв крушения рейса МН17

Самопровозглашенная Донецкая народная республика передала Нидерландам фрагменты тел жертв крушения малайзийского Boeing в Донбассе. Об этом сообщил представитель пресс-службы генеральной прокуратуры ДНР.

«Сегодня представителям Нидерландов были переданы фрагменты останков жертв катастрофы рейса МН-17», — цитирует его «РИА Новости».

Boeing 777 рейса МН17, который следовал из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту 298 человек. В сентябре 2017 года пять стран заключили соглашение по расследованию крушения малайзийского Boeing.