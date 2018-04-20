Итоги дня: суды над подростком в Стерлитамаке, офицером СКР и экс-главой Ассоциации МСБ

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 20 апреля.

Сегодня прошло три важных судебных заседания. Первое из них — над подростком, который напал 18 апреля на школу в Стерлитамаке. Он ранил ножом учителя, двух учеников и себя, после чего поджег класс. Его отец рассказал, что мальчик жаловался на издевательства в школе с 7-го класса. Вчера глава Башкирии Рустэм Хамитов также отметил затравленное состояние школьника. Однако суд все-таки отправил подростка под стражу на 2 месяца.

Второе заседание также закончилось арестом. Мосгорсуд сегодня приговорил бывшего главу управления собственной безопасности СКР полковника Михаила Максименко к 13 годам заключения. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Как выяснило следствие, Максименко, работая в СКР, получил $500 тыс. от бизнесмена Олега Шейхаметова за смягчение обвинения криминальному авторитету Андрею Кочуйкову (Итальянец) — ближайшему соратнику вора в законе Захарии Калашова (Шакро Молодой).

Третий суд прошел в Татарстане. Апелляционная инстанция Верховного суда РТ признала необоснованным свое же решение по первой инстанции о продлении срока домашнего ареста экс-главе Ассоциации МСБ Хайдару Халиуллину. В результате бывший руководитель бизнес-ассоциации Татарстана был освобожден. Халиуллин, его супруга и еще два десятка фигурантов обвиняются в хищениях и попытках хищения бюджетных средств по программе «Лизинг-гранта» на общую сумму около 40 млн рублей, а также легализации похищенного.

Также продолжает развиваться история о якобы оскорбленном Русланом Белым национальном герое Салавате Юлаеве. Так, сегодня бойцовская команда «Тархан» из Башкирии сообщила, что догнала комика Руслана Белого в Ульяновске. Кроме того, один из представителей рассказал, что пообщался с директором артиста. По словам бойца, директор Белого пообещал выполнить некие «условия».

Завершает обзор информация о снижении рейтинга доверия к президенту России Владимиру Путину. По данным ВЦИОМ, рейтинг снизился на 7% — с 55,3% 17 марта до 48,4% 15 апреля. Кроме того, журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей мира по состоянию на 2018 год. Впервые за последние пять лет в него не попал Путин. В категорию «лидеры» вошли президент США Дональд Трамп, британский принц Гарри и его невеста Меган Маркл, председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын и другие.