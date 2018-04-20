В России ввели новые требования к организации детского отдыха

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий дополнительные меры безопасности при организации детского отдыха.



Минобрнауки нужно будет разработать типовой договор для услуг по организации отдыха и оздоровления детей, сообщает «Российская газета». Семьи будут подписывать договор с детским лагерем или санаторием об условиях пребывания ребенка, ответственности за его безопасность, правах и обязанностях сторон.

Также, согласно закону, в каждом российском регионе должен появиться реестр организаций отдыха и оздоровления детей. Любой желающий сможет ознакомиться с ним на сайтах региональных администраций.

Местные власти должны будут утвердить список рекомендуемых туристических маршрутов для детей и взрослых.