Итоги дня: нападение на школу в Стерлитамаке, новые обстоятельства кемеровской трагедии и билеты на ЧМ-2018

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 18 апреля.

Главной новостью дня стало очередное нападение в школе, на этот раз в Стерлитамаке. 17-летний подросток из коррекционного класса общеобразовательного учреждения №1 напал с ножом на учительницу и одноклассников, устроил пожар и пытался покончить с собой. Пострадали четверо: ученики, педагог и сам нападавший. Подробнее о произошедшем читайте в материале «Реального времени».

Также продолжается разбирательство по поводу другой российской трагедии — пожара в ТЦ «Зимняя вишня». Следственный комитет России сегодня заявил, что выяснит, почему прокуратура несколько лет запрещала проверки пожарной безопасности в кемеровском торговом центре. О причинах его включения в список предприятий, относящихся к категории малого и среднего бизнеса, уже допросили прокурора города.

Не утихают страсти и вокруг Telegram. Сегодня Мещанский суд Москвы назначил задержанным на акции против блокировки мессенджера экс-участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной и активисту Дмитрию Энтео (они запускали бумажные самолетики около ФСБ) по 100 часов обязательных работ. В то же время даже в министерствах говорят о несовершенстве госрегулирования интернета. Так, в Минкомсвязи РФ сегодня заявили, что хаотичное государственное регулирование является тормозом развития цифровой экономики. Кроме того, частое изменение правил игры создает нервозность на рынке и запутывает самого регулятора.

Ну а главной спортивной новостью дня стало начало последнего этапа продажи билетов на ЧМ-2018. Он начался сегодня на официальном сайте FIFA в 12.00 по мск. В 14.00 (время местное для каждого города) во всех городах-организаторах турнира также открылись Главные билетные центры организации.

Заканчивает сегодняшний обзор хорошая новость — о положительном заключении Главгосэкспертизы на проект строительства участка ВСМ Москва — Казань от Владимира до Нижнего Новгорода. Такое заключение выдано на пятый и шестой этапы проекта. Они предусматривают отвод земель в постоянное и временное пользование и возведение отрезка железной дороги протяженностью 219,82 км в пределах Владимирской и Нижегородской областей.