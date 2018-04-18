Экс-защитник «Динамо-Казань» назначен тренером «Байкал-Энергии»

Бывший защитник хоккейного клуба «Динамо-Казань» Максим Блем назначен на должность старшего тренера команды «Байкал-Энергия». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Максим Блем провел за «Динамо-Казань», куда перешел из иркутской «Байкал-Энергии», сезон 2016/2017. Прошедший сезон защитник провел в составе ХК «Старт» из Нижнего Новгорода.

«Новая работа потребует новых знаний, поэтому сейчас он готовится к поступлению в Высшую школу тренеров», — отмечается в сообщении.

Напомним, что в период выступления за казанский коллектив Максим Блем дал эксклюзивное интервью «Реальному времени».