Экс-защитник «Динамо-Казань» назначен тренером «Байкал-Энергии»
Бывший защитник хоккейного клуба «Динамо-Казань» Максим Блем назначен на должность старшего тренера команды «Байкал-Энергия». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Максим Блем провел за «Динамо-Казань», куда перешел из иркутской «Байкал-Энергии», сезон 2016/2017. Прошедший сезон защитник провел в составе ХК «Старт» из Нижнего Новгорода.
«Новая работа потребует новых знаний, поэтому сейчас он готовится к поступлению в Высшую школу тренеров», — отмечается в сообщении.
Напомним, что в период выступления за казанский коллектив Максим Блем дал эксклюзивное интервью «Реальному времени».СпортХоккей с мячом
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым