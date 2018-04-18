В Пензе расширят парковочную зону возле стадиона «Зенит»

В Пензе возле спорткомплекса «Зенит» планируют расширить парковку. Соответствующие поручение глава администрации города Виктор Кувайцев дал своему заместителю по вопросам архитектуры и градостроительства Магомеду Агамагомедову после посещения территории.

Также планируется ликвидировать сухие деревья возле ограждения комплекса, а на их месте высадить новые.

Кроме того, во время посещения стадиона Кувайцев проверил состояние футбольного поля с натуральным покрытием. Ему доложили, что газон хорошо пережил зимний период. Его прочистили, провели глубокую аэрацию, обработали железным купоросом, сообщается на официальном сайте администрации Пензы.

Ранее стало известно, что в Пензе планируют открыть этнографический парк. Он появится в сквере «Семейный» на улице Антонова.