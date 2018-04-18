В Саратовской области планируют объединить 30 муниципалитетов для экономии денег

В Саратовской области планируется объединить 30 муниципальных образований. Об этом сообщается на сайте Саратовской областной Думы.

В Аткарском районе депутаты намерены объединить Барановское, Песчанское и Петровское муниципальные образования, Ершовское и Языковское, Большеекатериновское, Даниловское и Тургеневское МО.

В Базарно-Карабулакском районе объединят Липовское, Тепляковское, Свободинское и Хватовское, Вязовское и Старожуковское.

Кроме того, планируется объединить несколько муниципальных образований в Екатериновском, Ершовском, Новобурасском, Советском и Турковском районах.

Отмечается, что решения были одобрены на сходах граждан МО. Объединение муниципалитетов призвано повысить эффективность бюджета муниципалитетов, а вместе с тем улучшить качество жизни на селе, отметили в Саратовской облдуме.