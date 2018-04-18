«Мордовцемент» сократил чистый убыток на 16,6% по итогам 2017 года

ПАО «Мордовцемент» в 2017 году получило 1,154 млрд рублей чистого убытка по РСБУ, что на 16,6% меньше, чем в 2016 году. Об этом сказано в отчетности компании, опубликованной на сайте раскрытия корпоративной информации.

Выручка от реализации выросла на 37,6% — до 9,554 млрд рублей, себестоимость — на 19,3%, до 6,021 млрд рублей.

При этом проценты к уплате в прошлом году составили 2,454 млрд рублей, что на 148 млн меньше, чем годом ранее. Сальдо прочих доходов и прочих расходов — отрицательное, составляет 363,05 млн рублей. Это повлияло на получение убытка до налогообложения, несмотря на прибыль от продаж.



Отметим, что «Мордовцемент» является одним из крупнейших производителей цемента в Поволжье. Предприятие входит в топ-10 предприятий Мордовии по объему выручки.