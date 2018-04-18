В Самаре два дебаркадера вместе со льдом оторвались от берега

В Самаре на Волге два дебаркадера сорвались с креплений и под давлением льда пошли вниз по течению. Об этом сообщает «Коммерсант».

Инцидент произошел в понедельник, 16 апреля. Один из дебаркадеров принадлежит спортивной организации ЦСКА, а второй — ООО «Эковолга».

По словам начальника ГУ МЧС по Самарской области Олега Бойко, дебаркадеры оторвались из-за того, что их владельцы не приняли мер на случай планового сброса воды на Жигулевской ГЭС, которое произошел днем ранее.

Он также добавил, что последствия происшествия устранялись с помощью спасательного судна на воздушной подушке, а также двух теплоходов «Ом». Дебаркадеры были отбуксированы в шлюзовую речпорта. В результате ЧП никто не пострадал.

Напомним, что прошлым летом на Казанке дебаркадер оторвался от креплений и сел на мель.