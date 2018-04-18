Второе уголовное дело по нападению на школу в Башкирии Следком завел на чиновников

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Следственный комитет возбудил второе уголовное дело по факту нападения подростка на школу в Стерлитамаке. В СКР полагают, что должностные лица «органов профилактики преступлений несовершеннолетних» допустили халатность.

Согласно сообщению СУ СКР по РБ, в соответствующие инстанции поступали обращения по поводу агрессивного поведения напавшего школьника.

Стоит отметить, что на анонимном форуме «Двач» за два дня до происшествия появилось сообщение о планах организовать нападение на школу в Стерлитамаке. Однако там говорилось о школе №31, а не о школе №1

Напомним, что в отношении самого подростка возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

Сегодня утром 17-летний ученик коррекционного класса напал с ножом на учительницу и двух девочек.