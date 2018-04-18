СМИ: у центрального вокзала в Берлине нашли бомбу времен Второй мировой

В Берлине недалеко от центрального вокзала обнаружили неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны.

По данным Tagesspiegel, снаряд обнаружили в ходе строительных работ на пешеходной улице. Бомбу планируют обезвредить 20 апреля. На время работ помимо вокзала могут эвакуировать одну из крупнейших клиник, а также остановить работу аэропорта Тегель.

Ранее, в апреле этого года, из-за обезвреживания бомбы времен Второй мировой войны более 26 тыс. человек эвакуировали в Падерборне на западе Германии.