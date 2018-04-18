Новости происшествий

20:00 МСК
Новости раздела
Происшествия

СМИ: у центрального вокзала в Берлине нашли бомбу времен Второй мировой

01:59, 18.04.2018

В Берлине недалеко от центрального вокзала обнаружили неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны.

По данным Tagesspiegel, снаряд обнаружили в ходе строительных работ на пешеходной улице. Бомбу планируют обезвредить 20 апреля. На время работ помимо вокзала могут эвакуировать одну из крупнейших клиник, а также остановить работу аэропорта Тегель.

Ранее, в апреле этого года, из-за обезвреживания бомбы времен Второй мировой войны более 26 тыс. человек эвакуировали в Падерборне на западе Германии.

Происшествия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан