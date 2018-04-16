В Саратовской области в результате паводка подтопило около 700 дворов

В результате паводка в Саратовской области оказались подтоплены около 700 придомовых территорий. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

«В четырех муниципальных районах (Романовском, Аткарском, Пенровском и Лысогорском) подтоплены 668 придомовых территорий. Остаются подтопленными 14 жилых домов в городе Аткарске», — говорится в сообщении.

По состоянию на 16 апреля вода от вышедших из берегов рек залила 13 низководных мостов и пять участков автомобильных дорог.



В зонах подтопления работают оперативные группы спасателей, организованы лодочные переправы.

По данным Саратовского гидрометцентра, в течение прошедших суток на большинстве рек наблюдался спад уровня воды.

