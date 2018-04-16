В Саратове на зарплату муниципальным чиновникам в 2017 году потратили 653 млн рублей

В Саратове на зарплаты муниципальным служащим в прошлом году направили 653 млн рублей. Об этом на на публичных слушаниях по бюджету рассказал и. о. председателя комитета по финансам горадминистрации Александр Струков.

По его словам, всего на содержание муниципальных служащих в Саратове из городского бюджета в 2017 году было выделено 912 млн рублей, передает «Коммерсант».

Бюджет Саратова в 2017 году исполнен на 14,83 млрд рублей. Расходы составили 15,4 млрд рублей.

Напомним, что среднемесячная зарплата в Саратовской области в 2017 году выросла на 3,9% — до 24 714,9 рубля.