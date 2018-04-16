Новости общества

20:16 МСК
Новости раздела
Общество

Прокуратура: власти Стерлитамака не утвердили перечень аварийно-опасных участков дорог

10:23, 16.04.2018
Прокуратура: власти Стерлитамака не утвердили перечень аварийно-опасных участков дорог
Фото: google.ru/maps/скриншот

В Башкирии прокуратура обнаружила, что власти Стерлитамака нарушили законодательство о безопасности дорожного движения. В надзорном ведомстве обнаружили, что городская администрация не утвердила перечень аварийно-опасных участков дорог.

Прокуратура внесла соответствующее представление главе города, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным прокуратуры, перечень необходим для разработки первоочередных мер против различных ДТП.

После обращения ведомства городские власти приняли документ.

Ранее прокуратура Башкирии сообщала о конфискации животных из Красной книги у передвижного зоопарка. Ведомство организовало проверку в Бирске по обращениям местных жителей.


ОбществоИнфраструктураВласть Башкортостан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан