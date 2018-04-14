В Таиланде полиция задержала россиянина

В Международном аэропорту города Паттайя полиция Таиланда задержала россиянина по подозрению в ограблении обменного пункта и жестоком избиении кассирши.



Россиянина задержали вместе с женой и пятилетней дочерью при попытке покинуть Таиланд. В вещах подозреваемого нашли деньги, предположительно, украденные в обменном пункте, и рюкзак кассирши, в котором эти деньги находились в момент ограбления, передает «РИА Новости».

Преступление было совершено в субботу, 14 апреля. Неизвестный вошел в обменный пункт, не снимая мотоциклетного шлема, полностью закрывающего лицо, жестоко избил женщину-кассира, гражданку Таиланда, и скрылся с ее рюкзаком, в котором находилось 600 тыс. таиландских батов (около $10 тыс.).

Происходящее было снято на камеры наблюдения, расположенные внутри и снаружи обменного пункта.