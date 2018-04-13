Итоги дня: доходы Путина и чиновников РФ, блокировка Telegram и российский ответ на санкции США
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 13 апреля.
Сегодня Кремль и Правительство опубликовали сведения об имуществе, доходах и расходах российских чиновников. Как выяснилось, доходы президента России Владимира Путина за 2017 год превысили 18 млн рублей, а доходы его пресс-секретаря Дмитрия Пескова составили 14,3 млн рублей. Доходы премьер-министра Дмитрия Медведева превысили 8,5 млн рублей. При этом вице-премьер Игорь Шувалов заработал более 91 млн рублей, а министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров — 5,8 млн рублей. Больше всех в 2017 году заработал вице-премьер Александр Хлопонин. Его доход в 1,3 раза превысил доходы остальных членов правительства и их семей вместе взятых и составил более 2,9 млрд рублей.
«Черной пятницей» обернулся день для мессенджера Telegram. Таганский суд Москвы удовлетворил иск о блокировке Telegram в России. Роскомнадзор внес сайты telegram.org, web.telegram.org и t.me, используемые мессенджером, в реестр запрещенных сайтов. Адвокаты Павла Дурова намерены решение обжаловать, а происходящее в суде назвали «фарсом». Эксперты в большинстве своем высказали крайне негативное отношение к решению суда. В частности, Алексей Венедиктов сообщил, что оно «к правосудию не имеет никакого отношения». Подробнее — в материале «Реального времени».
Тем временем, в Госдуму России внесли законопроект, предусматривающий ответные действия в отношении антироссийской политики США. Согласно проекту ответных мер, Россия может запретить брать на работу граждан США, а также стран, поддерживающих политику Штатов. Также Москва планирует приостановить сотрудничество России с США в сфере атомной, авиастроительной и ракетно-двигательной отраслей. В частности, Россия прекратит поставлять в США двигатели РД-180, которые используются для гражданских и военных спутников. Под запрет могут попасть поставки в Россию американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции.
А накануне в Казани повторно задержали бывшего вице-премьера РТ Владимира Швецова. Как утверждают источники «Реального времени», он стал фигурантом новых дел Следкома по РТ о незаконном завладении квартирой и хищении бюджетных средств посредством получения незаконных субсидий.
Банк России продолжает снижать курс евро и доллара. Так, официальный курс евро к рублю на субботу, 14 апреля, снизился на 1,0062 рубля — до 75,7507 рубля, курс доллара уменьшился на 0,63 рубля — до 61,4311 рубля.
Справка
21 марта Комиссия по этике Государственной думы рассмотрела заявления трех журналисток — продюсера телекомпании «Дождь» Дарьи Жук, корреспондента русской службы «Би-би-си» Фариды Рустамовой и Екатерины Котрикадзе из RTVI — о домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого. Также руководство компании BBC передало комиссии аудиозапись, сделанную корреспонденткой Фаридой Рустамовой, которую она считает доказательством неэтичного поведения депутата. Глава комиссии Отари Аршба заявил, что запись комиссия не слушала, и посоветовал девушкам обратиться в правоохранительные органы. Отари Аршба в итоге сообщил, что «комиссия не усматривает нарушения Слуцким поведенческих норм». Как повела себя депутатская комиссия, вы можете оценить сами. Более десятка федеральных СМИ («Коммерсантъ», РБК, «Эхо Москвы», «Дождь», «Говорит Москва» и другие) посчитали решение несправедливым, поведение Слуцкого аморальным и недопустимым и объявили бойкот.
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