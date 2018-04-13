Итоги дня: доходы Путина и чиновников РФ, блокировка Telegram и российский ответ на санкции США

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 13 апреля.

Сегодня Кремль и Правительство опубликовали сведения об имуществе, доходах и расходах российских чиновников. Как выяснилось, доходы президента России Владимира Путина за 2017 год превысили 18 млн рублей, а доходы его пресс-секретаря Дмитрия Пескова составили 14,3 млн рублей. Доходы премьер-министра Дмитрия Медведева превысили 8,5 млн рублей. При этом вице-премьер Игорь Шувалов заработал более 91 млн рублей, а министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров — 5,8 млн рублей. Больше всех в 2017 году заработал вице-премьер Александр Хлопонин. Его доход в 1,3 раза превысил доходы остальных членов правительства и их семей вместе взятых и составил более 2,9 млрд рублей.

«Черной пятницей» обернулся день для мессенджера Telegram. Таганский суд Москвы удовлетворил иск о блокировке Telegram в России. Роскомнадзор внес сайты telegram.org, web.telegram.org и t.me, используемые мессенджером, в реестр запрещенных сайтов. Адвокаты Павла Дурова намерены решение обжаловать, а происходящее в суде назвали «фарсом». Эксперты в большинстве своем высказали крайне негативное отношение к решению суда. В частности, Алексей Венедиктов сообщил, что оно «к правосудию не имеет никакого отношения». Подробнее — в материале «Реального времени».

Тем временем, в Госдуму России внесли законопроект, предусматривающий ответные действия в отношении антироссийской политики США. Согласно проекту ответных мер, Россия может запретить брать на работу граждан США, а также стран, поддерживающих политику Штатов. Также Москва планирует приостановить сотрудничество России с США в сфере атомной, авиастроительной и ракетно-двигательной отраслей. В частности, Россия прекратит поставлять в США двигатели РД-180, которые используются для гражданских и военных спутников. Под запрет могут попасть поставки в Россию американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции.

А накануне в Казани повторно задержали бывшего вице-премьера РТ Владимира Швецова. Как утверждают источники «Реального времени», он стал фигурантом новых дел Следкома по РТ о незаконном завладении квартирой и хищении бюджетных средств посредством получения незаконных субсидий.

Банк России продолжает снижать курс евро и доллара. Так, официальный курс евро к рублю на субботу, 14 апреля, снизился на 1,0062 рубля — до 75,7507 рубля, курс доллара уменьшился на 0,63 рубля — до 61,4311 рубля.