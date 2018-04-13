В Нижегородской области выявили более 700 нарушений прав предпринимателей

В Нижегородской области в первом квартале 2018 года выявлено более 700 нарушений прав предпринимателей. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, для устранения нарушений направлено более 100 протестов, внесено более 290 представлений. В результате рассмотрения актов прокурорского реагирования к дисциплинарной и административной ответственности привлечено более 200 лиц.

Отмечается, что нарушения прав предпринимателей выявлены во всех сферах взаимодействия бизнес-сообщества с органами государственной власти и местного самоуправления.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что власти намерены либерализировать законодательство, касающееся предпринимательской деятельности.