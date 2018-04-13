В школах Марий Эл установят металлодетекторы

Стационарные металлодетекторы установят в школах Марий Эл. Соответствующие проекты распоряжений правительства республики разработаны Министерством государственного имущества Марий Эл.

Металлодетекторы получат 27 общеобразовательных организаций и ДК им. Ленина в городе Йошкар-Оле, 16 районных школ, в том числе в городе Волжске и Козьмодемьянске.

«Указанное имущество поступит в общеобразовательные муниципальные учреждения в целях осуществления антитеррористической защищенности школ и мест массового пребывания», — пояснили в ведомстве.



Проекты распоряжений подготовлены на основании обращения регионального Минобрнауки. Сейчас они проходят процедуру согласования с ведомствами.

Ранее металлодетекторы в школах решили установить власти Самары. Нововведение было принято после ЧП в Перми, в результате которого в одной из школ города пострадали 15 человек.