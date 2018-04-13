Минтранс РФ: британцы извинились за обыск самолета «Аэрофлота»

Министр транспорта России Максим Соколов заявил, что центр по безопасности полетов Великобритании принес извинения «Аэрофлоту» за обыск в самолете компании в лондонском аэропорту Хитроу.

«Предоставил. И даже извинился,— заявил Соколов. — Это был центр по безопасности полетов под эгидой ИКАО, который работает на территории Британии», — передает слова Соколова «РИА Новости».

О досмотре самолета стало известно в конце марта. По некоторым данным, британцы пытались провести осмотр без присутствия экипажа. Однако сотруднику посольства удалось договориться о присутствии капитана. Посольство России охарактеризовало поведение британцев как «еще одну грубую провокацию».