Младенческая и материнская смертность в России достигли исторического минимума

Минздрав России зафиксировал рекордно низкую смертность среди матерей и младенцев. Показатели в прошлом году опустились на 27% и 8,3% соответственно по сравнению с 2016 годом.

Показатель материнской смертности упал до 7,3 случая на 100 тыс. рожениц. Младенческая смертность снизилась на 8,3% и составила 5,5 случая на 1 тыс. родившихся живыми, сообщают «Известия».



Отмечается, что показатели улучшились благодаря повышению внимания к проблемам беременных и снижению самой рождаемости.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что смерти рожениц в более чем 20 регионах страны в 2017 году не зарегистрировано.