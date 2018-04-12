Итоги дня: ошибки в декларациях чиновников Татарстана, приговор Улюкаеву и рост рубля

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 12 апреля.



Сегодня стали известны имена девяти чиновников из республиканского кабинета министров, которых привлекли к дисциплинарной ответственности за ошибки в декларациях о доходах за прошлый год. Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова добавила, что речь идет не о подаче заведомо ложной информации, а о технических ошибках. Тем не менее татарстанские чиновники получали ранее и более жесткие наказания за такие неточности. Подробнее — в материале «Реального времени».

В Московском городском суде рассмотрели жалобы по делу экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева. На суд явился один из ключевых свидетелей по делу — глава «Роснефти» Игорь Сечин. Защита Улюкаева требовала отменить приговор, но Мосгорсуд оставил срок содержания Улюкаева в колонии без изменений. Единственным изменением в приговоре оказался снятый запрет на работу в госструктурах.

После резкого падения национальной валюты Банк России понизил на пятницу, 13 апреля, официальный курс евро к рублю на 2,53 рубля — до 76,75 рубля. Курс доллара снизился на 2 рубля — до 62,06 рубля.



Сегодня в Подмосковье автобус с 40 детьми столкнулся с легковым автомобилем. По информации СМИ, в результате ДТП на трассе А-107 пострадали 15 детей. Водитель легковушки погиб на месте.

Также сегодня появилась информация, что депутат Казгордумы и заместитель министра здравоохранения РТ Айрат Гарипов досрочно сложит с себя депутатские полномочия на сессии 17 апреля.

