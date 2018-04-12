Завотделением клиники КФУ будут судить за мошенничество

Прокуратура РТ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заведующего отделением клиники КФУ Айдара Шарафеева. Врача будут судить за мошенничество и покушение на мошенничество.



По версии следствия, в 2017 году Шарафеев сообщил пациенту, что за ранее произведенное оперативное вмешательство он должен передать ему денежное вознаграждение в размере 10 тыс. рублей. При этом врач знал, что указанные медицинские манипуляции оплачиваются из средств фонда ОМС, передает пресс-служба комитета.

Полученными средствами обвиняемый распорядился по собственному усмотрению. Также врач похитил по 10 тыс. рублей еще у троих пациентов. Другому пациенту он сообщил о необходимости нескольких медицинских манипуляций по 10—15 тыс. рублей за каждую. Позже при передаче 40 тыс. рублей врача задержали оперативники.

Отмечается, что Шарафеев добровольно возместил причиненный материальный ущерб на сумму 40 тыс. рублей и моральный вред на сумму 27 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что суд отправил Шарафеева под домашний арест из-за подозрений во взятке.