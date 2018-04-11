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В 2018 году число бюджетных мест в вузах увеличат на 9 тысяч

01:35, 11.04.2018
В 2018 году число бюджетных мест в вузах увеличат на 9 тысяч
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В 2018—2019 учебном году число бюджетных мест в российских вузах составит 514 тыс. мест. Это на 9 тысяч больше, чем годом ранее. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на отчет правительства за последние 6 лет.

«В 2018—2019 учебном году количество бюджетных мест вырастет до 514 тысяч», — говорится в отчете.

Ранее Рособрнадзор пожаловался на избыток юристов и экономистов в региональных вузах.

ОбществоОбразование
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