В 2018 году число бюджетных мест в вузах увеличат на 9 тысяч

В 2018—2019 учебном году число бюджетных мест в российских вузах составит 514 тыс. мест. Это на 9 тысяч больше, чем годом ранее. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на отчет правительства за последние 6 лет.

«В 2018—2019 учебном году количество бюджетных мест вырастет до 514 тысяч», — говорится в отчете.

Ранее Рособрнадзор пожаловался на избыток юристов и экономистов в региональных вузах.