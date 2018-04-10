Актер пермского Театра-Театра стал заслуженным артистом России

Актер Пермского академического Театра-Театра Михаил Гасенегер удостоен звания «Заслуженного артиста Российской Федерации». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почетное звание «Заслуженного артиста Российской Федерации» Гасенегеру Михаилу Исааковичу — актеру краевого государственного автономного учреждения культуры «Пермский академический Театр-Театр», — сказано в сообщении.

Михаил Гасенегер родился 23 мая 1947 года в Свердловске (Екатеринбург). В 1990 году окончил актерское отделение Екатеринбургского театрального института (ныне театральная академия).

В Пермском драматическом театре с 1990 года. Одними из наиболее ярких образов артиста стали роль Фамусова в «Горе от ума» Грибоедова, Крутицкого в спектакле «На всякого мудреца довольно простоты» Островского, комический образ Лейзера-Вольфа в спектакле «Поминальная молитва» Г. Горина.