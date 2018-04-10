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Иностранцам-контрактникам будет проще получить гражданство России

06:53, 10.04.2018
Иностранцам-контрактникам будет проще получить гражданство России
Фото: mil.ru

Министерство обороны России облегчит получение российского гражданства контрактникам, которые являются гражданами республик, ранее входивших в состав СССР.

Теперь о российском паспорте для солдата-иностранца будет ходатайствовать не Генштаб, а Главное управление кадров министерства. Эксперты считают, что упрощение процесса натурализации поможет комплектовать армию высококвалифицированными кадрами.

Приказ может вступить в силу уже в августе текущего года, сообщают «Известия».

Ранее стало известно, что Минобороны начнет выплачивать пособия безработным супругам офицеров и солдат-контрактников. В первую очередь выплаты коснутся жен военных, проходящих службу в отдаленных гарнизонах в Сибири, Заполярье и на Дальнем Востоке.

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