Штрафы за задержку рейсов могут вырасти в 14 раз

Минтранс России планирует повысить штрафные санкции за задержку вылета. В транспортном ведомстве склоняются к решению увеличить их в 14 раз — до 339 рублей за каждый час отсрочки.

Отмечается, что штрафы не будут накладываться за задержки из-за погодных условий, проверки безопасности или других форс-мажорных обстоятельствах. Ну а сам размер штрафа не сможет превысить 50% стоимости перевозки, сообщают «Известия».

Сейчас за каждый час просрочки перевозчик уплачивает 25 рублей. При этом общая сумма штрафа не может превышать 50% стоимости билета.

Ранее был предложен законопроект о возврате денег пассажирам задержанных рейсов в аэропорту. Предполагалось, что это усилит права пассажиров и породит конкуренцию.