Председателем 17 апелляционного арбитражного суда РФ стал Константин Беляев

Бывший зампред Арбитражного суда Свердловской области Константин Беляев стал председателем 17 апелляционного арбитражного суда РФ. Торжественное представление Беляева в новой должности состоялось накануне в Перми, сообщает пресс-служба администрации губернатора Пермского края.

«Сегодняшнее назначение очень важно для Пермского края, Свердловской области и Удмуртской республики. Я убежден, что Константин Петрович не только поддержит высокую заданную планку работы, но и поднимет ее еще выше», — отметил в приветственном слове губернатор Пермского края Максим Решетников.

Константин Беляев в ответ заверил, что намерен сохранить лучшие традиции арбитражного суда, а также готов ввести новые формы работы, которые будут способствовать укреплению и развитию арбитражной системы.



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