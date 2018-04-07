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Председателем 17 апелляционного арбитражного суда РФ стал Константин Беляев

08:55, 07.04.2018
Председателем 17 апелляционного арбитражного суда РФ стал Константин Беляев
Фото: permkrai.ru

Бывший зампред Арбитражного суда Свердловской области Константин Беляев стал председателем 17 апелляционного арбитражного суда РФ. Торжественное представление Беляева в новой должности состоялось накануне в Перми, сообщает пресс-служба администрации губернатора Пермского края.

«Сегодняшнее назначение очень важно для Пермского края, Свердловской области и Удмуртской республики. Я убежден, что Константин Петрович не только поддержит высокую заданную планку работы, но и поднимет ее еще выше», — отметил в приветственном слове губернатор Пермского края Максим Решетников.

Константин Беляев в ответ заверил, что намерен сохранить лучшие традиции арбитражного суда, а также готов ввести новые формы работы, которые будут способствовать укреплению и развитию арбитражной системы.

Ранее президент России Владимир Путин назначил шесть новых судей в Татарстане.

Справка

Константин Петрович Беляев родился в марте 1972 года. В 1994 году закончил Уральскую государственную юридическую академию. С 1994 по 2012 годы занимался научной и преподавательской деятельностью в УрГЮА и в Российской школе частного права при президенте РФ. В сентябре 2012 года Указом Президента РФ Беляев был назначен заместителем председателя Арбитражного суда Свердловской области.

ОбществоВласть Удмуртия
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