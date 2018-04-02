Итоги дня: назначение начальника полиции Казани, перенос кинотеатров на нижние этажи и создание фонда «плохих» активов

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 2 апреля.

Сегодня на «деловом понедельнике» был представлен новый начальник полиции Казани. Им стал Александр Мищихин. Ранее эту должность занимал Руслан Халимдаров. В декабре 2017 года его признали виновным в контрабанде наркотиков и похищении человека. Халимдарова приговорили к 10,5 года колонии строгого режима. Даже находясь под арестом, он числился начальником полиции Казани.

Другой важной новостью республиканского масштаба стало требование прокуратуры Татарстана смягчить меру пресечения главе «ФОНа» Анатолию Ливаде. В прокуратуре отметили, что не имеют оснований для дальнейшего содержания обвиняемого под стражей. Кроме того, это противоречит закону.

Ну а скандал вокруг кинотеатров и торговых центров из-за трагедии в Кемерово набирает обороты. Так, владельцев ТЦ могут уже к концу этого года обязать размещать кинотеатры и детские комплексы на нижних этажах. После чего в одной из сетей кинотеатров заявили о невозможности их переноса с верхних этажей на нижние. Там пояснили, что это связано с экономическими и строительными особенностями, в том числе с высотой потолков.

Главной экономической новостью дня стало создание Центробанком России Фонда непрофильных и плохих активов на базе банка «Траст». Это банк, который будет существовать как фонд прямых инвестиций. Объем данного фонда будет сопоставим с 1,1 трлн рублей. Он будет существовать не менее трех лет, его профинансирует ЦБ.

«Почта России» также пытается внедрить новшества в свою работу, но не очень удачно. Так, в Бурятии почти сразу после взлета потерпел крушение первый беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который должен был доставить посылку из Улан-Удэ в поселок Тарбагатай. Позже стало известно, что крушение БПЛА произошло из-за нештатного отключения электронного оборудования.