Действующий президент Египта набрал на выборах 97% голосов

Действующий президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси победил в выборах, которые проходили в стране с 26 по 28 марта. За него проголосовали 21 млн 835 тыс. 387 человек, или 97% избирателей.



Всего в голосовании приняли участие 24 млн 254 тыс. 152 человека, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Национальной избирательной комиссии страны Лашина Ибрагима.

Лидер партии «Аль-Гад» и единственный соперник действующего президента Ас-Сиси — Муса Мустафа Муса получил только 3% голосов.