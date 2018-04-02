Как удержать клиента и нарастить бизнес: бесплатный семинар в Казани для владельцев бизнеса и топ-менеджмента

Клиенты уходят к конкурентам, а сотрудники бездействуют? Контроль за текущими делами не отставляет времени на стратегию развития? Для тех, кто знает цену времени, мечтает увеличить продажи и избавиться от рутинных процессов компании, 5 апреля состоится бесплатный семинар «Как запустить продажи на полную мощность? 7 правил сохранения клиентов».



Согласитесь, смоделировать бизнес-пространство наиболее эффективно — одна из важнейших задач для любого руководителя. Ведь результативность коллектива напрямую зависит от скорости получения информации. На семинаре вы узнаете, как навсегда избавиться от бумажных памяток, организовать документооборот, наладить взаимодействие с клиентами и самое важное — сделать этот процесс удобным для сотрудников.

Всего за 4 часа профессиональные спикеры вам расскажут:

что сделать, чтобы избавиться от устаревших стереотипов управления бизнесом;

как организовать контроль работы всех сотрудников и построить продуктивные внутренние коммуникации с минимальными финансовыми затратами;

как не упустить ни одного клиента и проследить историю взаимоотношений с каждым из них;

почему телефония и CRM — главный инструмент современного отдела продаж;

как оптимизировать бизнес-процессы, ворующие ваше время и деньги;

возможно ли руководить компанией из любой точки мира в режиме 24/7.

Где? 5 апреля в гостинце «Ногай» (Казань, ул. Профсоюзная, 16Б)

Посмотрите программу семинара и зарегистрируйтесь прямо сейчас. До окончания регистрация осталось всего 3 дня!





Вам будет интересно, если вы:

владелец компании среднего или крупного бизнеса, который стремится повысить продуктивность компании;

директор по развитию или управленец, который желает построить работающие бизнес-процессы внутри своей организации;

руководитель отдела продаж, который хочет быть в курсе всего, что связано с обслуживанием клиентов.

Всего за несколько часов вы сможете со стороны оценить свой бизнес, выявить систематические ошибки в управлении, а главное, поймете, как их исправить. Кроме того, это отличная возможность обменяться опытом с коллегами за чашечкой кофе и познакомиться с новыми бизнес-партнерами.

Важно! Бесплатное участие доступно только 5 апреля. Регистрация обязательна. Количество мест ограничено. Возрастное ограничение 18+

Дополнительную информацию о семинаре вы можете получить в компании «Элефант» +7(843)202-38-82 info@elephant-group.ru