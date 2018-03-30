МИД заявил о попытках США завербовать высылаемых российских дипломатов

В МИД России заявили, что в США стало больше провокаций в отношении российских дипломатов, высылаемых из Вашингтона. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.



В МИД отметили резкую активизацию провокационных действий против российских дипломатов в США. После объявления о высылке 60 сотрудников дипломатических учреждений России американские спецслужбы предпринимают лихорадочные попытки вступить с ними в контакт.

«Имела место целая серия возмутительных эпизодов, когда тем, кого Вашингтон вынуждает досрочно завершить командировки, пытались предложить «помощь» — и не просто так, а за негласные отношения «на взаимовыгодной основе». Наших коллег буквально атакуют такими предложениями», — сообщает пресс-служба МИД.

В МИД отметили, что наблюдают за подобными случаями и фиксируют их.

Ранее МИД России заявил о массовой высылке дипломатов в качестве ответных мер на выдворение российских дипломатов.