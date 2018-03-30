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МИД заявил о попытках США завербовать высылаемых российских дипломатов

18:40, 30.03.2018 1
МИД заявил о попытках США завербовать высылаемых российских дипломатов
Фото: mid.ru

В МИД России заявили, что в США стало больше провокаций в отношении российских дипломатов, высылаемых из Вашингтона. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

В МИД отметили резкую активизацию провокационных действий против российских дипломатов в США. После объявления о высылке 60 сотрудников дипломатических учреждений России американские спецслужбы предпринимают лихорадочные попытки вступить с ними в контакт.

«Имела место целая серия возмутительных эпизодов, когда тем, кого Вашингтон вынуждает досрочно завершить командировки, пытались предложить «помощь» — и не просто так, а за негласные отношения «на взаимовыгодной основе». Наших коллег буквально атакуют такими предложениями», — сообщает пресс-служба МИД.

В МИД отметили, что наблюдают за подобными случаями и фиксируют их.

Ранее МИД России заявил о массовой высылке дипломатов в качестве ответных мер на выдворение российских дипломатов.

ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 30 марта
    И все, про кого говорят, конечно же, отказались. Но говорят наверно не про всех.
    Я так думаю(с).
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