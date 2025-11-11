В Татарстане ввели карантин в 16 районах из-за вспышки птичьего гриппа

Ограничения затрагивают 16 районов республики, включая Лениногорский, Альметьевский и Нижнекамский

Фото: Реальное время

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов подписал указ о введении ограничительных мероприятий (карантина) на территориях 16 муниципальных районов в связи с выявлением очага высокопатогенного гриппа птиц. Документ вступает в силу с момента подписания.

Эпизоотический очаг заболевания зафиксирован в личном подсобном хозяйстве на территории Письмянского сельского поселения Лениногорского района. В радиусе 5 км от очага установлена угрожаемая зона, включая село Старая Письмянка.

Зона наблюдения охватывает прилегающие территории радиусом 100 км, включая Азнакаевский, Аксубаевский, Альметьевский, Бавлинский, Бугульминский, Заинский, Лениногорский, Мензелинский, Муслюмовский, Нижнекамский, Новошешминский, Нурлатский, Сармановский, Тукаевский, Черемшанский и Ютазинский районы.

В зоне карантина вводятся следующие ограничения:

В эпизоотическом очаге полностью запрещены ввоз и вывоз птицы, инкубационных яиц, продукции птицеводства и кормов.

Запрещено выгульное содержание птиц, убой и лечение заболевших особей.

Ограничено перемещение транспортных средств.

В угрожаемой зоне запрещены сельскохозяйственные ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением птиц.

Главному управлению ветеринарии Кабмину Татарстана поручено разработать план мероприятий по ликвидации очага заболевания и предотвращению его распространения.

Анастасия Фартыгина