Опубликован шорт-лист спецпремии «ПолитПросвет» 2025 года

В шорт-лист спецпремии «ПолитПросвет» вошли пять книг о политике, войне и религии

Вчера, 25 сентября, был опубликован шорт-лист специальной награды премии «Просветитель» — «ПолитПросвет». Награда вручается четвертый год подряд. Она посвящена книгам о современных общественно-политических темах. В 2025 году в финал вышли пять изданий.

Среди финалистов спецпремии:

книга Олеси Герасименко* «Не закрывай глаза. Журналист на войне и в эмиграции» , выпущенная в Берлине издательством Freedom Letters;

, выпущенная в Берлине издательством Freedom Letters; работа политолога Григория Голосова «Власть в погонах: Военные режимы в современном мире» , опубликованная в Москве издательством «Альпина Паблишер»;

, опубликованная в Москве издательством «Альпина Паблишер»; книга правозащитной организации «Команда против пыток»* «Анатомия распада. Как и почему права человека перестали быть ценностью в современной России» , изданная в Нижнем Новгороде в 2024 году;

, изданная в Нижнем Новгороде в 2024 году; работа Ксении Лученко* «Благими намерениями: Русская православная Церковь и власть от Горбачева до Путина» , изданная в Алматы при поддержке «Эхо книги» и StraightForward;

, изданная в Алматы при поддержке «Эхо книги» и StraightForward; книга Никиты Смагина* «Всем Иран. Парадоксы жизни в автократии под санкциями», опубликованная в Москве издательством Individuum.

Жюри спецпремии состоит из экспертов в области политики, философии и журналистики. Они отметили, что в финал вышли книги, в которых поднимаются темы войны, военных режимов, положения религиозных институтов, прав человека и жизни общества под санкциями. По словам экспертов, выбор отражает запрос на исследование механизмов власти и их влияния на людей. Председателем жюри стала кандидат политических наук Екатерина Шульман*. В состав комиссии вошли журналист Дмитрий Колезев**, обозреватель Аркадий Островский и профессор Николай Плотников.

Ранее, 18 сентября, были объявлены финалисты других направлений премии «Просветитель» — «Просветитель» и «Просветитель.Перевод». В этих списках названы 15 научно-популярных книг года. Лауреатов всех направлений премии имени Дмитрия Зимина объявят 20 ноября.

Екатерина Петрова