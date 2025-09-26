Опубликован шорт-лист спецпремии «ПолитПросвет» 2025 года
В шорт-лист спецпремии «ПолитПросвет» вошли пять книг о политике, войне и религии
Вчера, 25 сентября, был опубликован шорт-лист специальной награды премии «Просветитель» — «ПолитПросвет». Награда вручается четвертый год подряд. Она посвящена книгам о современных общественно-политических темах. В 2025 году в финал вышли пять изданий.
Среди финалистов спецпремии:
- книга Олеси Герасименко* «Не закрывай глаза. Журналист на войне и в эмиграции», выпущенная в Берлине издательством Freedom Letters;
- работа политолога Григория Голосова «Власть в погонах: Военные режимы в современном мире», опубликованная в Москве издательством «Альпина Паблишер»;
- книга правозащитной организации «Команда против пыток»* «Анатомия распада. Как и почему права человека перестали быть ценностью в современной России», изданная в Нижнем Новгороде в 2024 году;
- работа Ксении Лученко* «Благими намерениями: Русская православная Церковь и власть от Горбачева до Путина», изданная в Алматы при поддержке «Эхо книги» и StraightForward;
- книга Никиты Смагина* «Всем Иран. Парадоксы жизни в автократии под санкциями», опубликованная в Москве издательством Individuum.
Жюри спецпремии состоит из экспертов в области политики, философии и журналистики. Они отметили, что в финал вышли книги, в которых поднимаются темы войны, военных режимов, положения религиозных институтов, прав человека и жизни общества под санкциями. По словам экспертов, выбор отражает запрос на исследование механизмов власти и их влияния на людей. Председателем жюри стала кандидат политических наук Екатерина Шульман*. В состав комиссии вошли журналист Дмитрий Колезев**, обозреватель Аркадий Островский и профессор Николай Плотников.
Ранее, 18 сентября, были объявлены финалисты других направлений премии «Просветитель» — «Просветитель» и «Просветитель.Перевод». В этих списках названы 15 научно-популярных книг года. Лауреатов всех направлений премии имени Дмитрия Зимина объявят 20 ноября.
Все важное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».
Справка
* признан Минюстом России иностранным агентом
** включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
